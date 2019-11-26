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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1401 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1401 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 14 bin 940 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 522 bin 70 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1401 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 151 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1443 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 1359 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 153 milyon 363 bin 846 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 154 milyon 968 bin 109 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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