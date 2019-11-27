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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1400 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1400 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 840 bin 876 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 14 bin 940 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1400 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 884 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1422 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 1358 lira 34 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 156 milyon 400 bin 573 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 158 milyon 403 bin 172 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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