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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1403 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1403 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 346 bin 485 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 840 bin 876 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1403 lira 42 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 513 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1445 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 1361 lira 32 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 168 milyon 112 bin 580 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 169 milyon 79 bin 829 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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