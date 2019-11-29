Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1404 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 857 bin 973 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 6 milyon 346 bin 485 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1404 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 458 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1447 lira, satış fiyatı ise 1362 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 161 milyon 669 bin 923 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 157 milyon 980 bin 221 metreküp olarak kayıtlara geçti.