Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1407 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 880 bin 62 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 857 bin 973 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1407 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 601 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1449 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 1364 lira 80 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 150 milyon 383 bin 645 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 21 bin 121 metreküp olarak kayıtlara geçti.