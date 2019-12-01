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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1402 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1402 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 953 bin 963 lira oldu. Bu rakam cuma günü 7 milyon 880 bin 62 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1402 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 960 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1444 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 1360 lira 4 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 131 milyon 965 bin 890 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 126 bin 872 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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