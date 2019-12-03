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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1412 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1412 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 966 bin 654 lira oldu. Bu rakam pazar günü 1 milyon 747 bin 96 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1412 lira 56 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 95 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1454 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 1370 lira 18 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 179 milyon 85 bin 1 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 181 milyon 266 bin 327 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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