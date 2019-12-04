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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1419 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1419 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 988 bin 277 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 2 milyon 966 bin 654 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1419 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 106 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1462 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 1376 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 194 milyon 258 bin 540 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 192 milyon 463 bin 604 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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