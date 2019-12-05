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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1410 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1410 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 122 bin 408 lira oldu. Bu rakam salı günü 2 milyon 988 bin 277 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1410 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 611 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1461 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 1376 lira 23 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 200 milyon 962 bin 442 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 199 milyon 451 bin 184 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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