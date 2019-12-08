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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1417 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1417 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 850 bin 190 lira oldu. Bu rakam cuma günü 2 milyon 260 bin 781 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1417 lira 12 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 716 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1459 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 1374 lira 61 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 201 milyon 199 bin 662 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 200 milyon 704 bin 521 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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