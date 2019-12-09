Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1423 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 134 bin 897 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 850 bin 190 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1423 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 904 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1465 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 1380 lira 41 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 187 milyon 965 bin 782 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 186 milyon 991 bin 47 metreküp olarak kayıtlara geçti.