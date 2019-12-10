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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 645 bin 152 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 134 bin 897 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 560 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1467 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 1381 lira 68 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 209 milyon 652 bin 516 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 212 milyon 45 bin 124 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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