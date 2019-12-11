Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 849 bin 14 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 645 bin 152 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 227 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1463 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 1378 lira 53 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 210 milyon 471 bin 734 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 210 milyon 70 bin 572 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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