Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 569 bin 406 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 9 milyon 584 bin 31 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 5 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 330 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1463 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 1378 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 205 milyon 234 bin 392 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 205 milyon 111 bin 781 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi
Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi

Son Dakika Haberleri
20:37 Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
20:14 Borsa İstanbul'da iki rekor birden yaşandı - Son Dakika Ekonomi
19:26 OYAK Türkiye'nin karbon siyahı ihtiyacının tamamını karşılayacak - Son Dakika Ekonomi
19:07 Turcomoney "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" - Son Dakika Ekonomi
19:02 "VAR ile ilgili tüm soruların muhatabı Federasyon" - Son Dakika Ekonomi
17:16 Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor - Son Dakika Ekonomi
16:25 İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:42:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]