Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1420 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1420 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 574 bin 880 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 677 bin 426 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1420 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 221 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1462 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 1377 lira 76 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 157 milyon 506 bin 828 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 159 milyon 582 bin 64 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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