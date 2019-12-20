Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 8 bin 771 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 557 bin 523 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 220 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1466 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 1381 lira 45 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 190 milyon 64 bin 751 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 191 milyon 884 bin 104 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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