Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1422 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1422 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 31 bin 139 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 8 bin 771 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1422 lira 53 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 240 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1465 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 1379 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 189 milyon 975 bin 481 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 188 milyon 469 bin 229 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Memur adayları dikkat! Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümleri torba yasa teklifinden çıkarıldı
Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil Doğu Akdeniz'de dengeler değişti, Rum Kesimi İsrail'e sığındı: Hemen imzalayalım Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak?

Son Dakika Haberleri
20:44 AGİSİAD Genel Başkanı Kaya: "Değişime direnmek, hayata direnmektir" - Son Dakika Ekonomi
20:04 Son dakika: Memur adayları dikkat! Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümleri torba yasa teklifinden çıkarıldı - Son Dakika Ekonomi
18:58 ODTÜ'nün "Day Zero" etkinliği girişimcilik ekosistemini bir araya getirdi - Son Dakika Ekonomi
18:46 Didim'de e -fatura dönemi başlıyor - Son Dakika Ekonomi
18:20 Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:59:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]