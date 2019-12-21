Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1422 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 31 bin 139 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 8 bin 771 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1422 lira 53 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 240 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1465 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 1379 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 189 milyon 975 bin 481 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 188 milyon 469 bin 229 metreküp olarak kayıtlara geçti.