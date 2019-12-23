Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1427 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1427 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 26 milyon 889 bin 985 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 639 bin 700 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1427 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 18 milyon 832 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1470 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 1385 lira 13 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 152 milyon 193 bin 112 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 141 milyon 921 bin 150 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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