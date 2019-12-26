Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1427 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1427 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 774 bin 785 lira oldu. Bu rakam salı günü 11 milyon 548 bin 440 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1427 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 148 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1470 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 1384 lira 74 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 192 milyon 442 bin 363 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 189 milyon 603 bin 902 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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