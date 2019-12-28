Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 40 bin 795 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 8 milyon 916 bin 137 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 61 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 446 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1468 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 1382 lira 84 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 191 milyon 671 bin 615 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 195 milyon 233 bin 443 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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