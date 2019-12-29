Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1428 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1428 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 453 bin 288 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam cuma günü 12 milyon 40 bin 795 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1428 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 217 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1470 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 1385 lira 31 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 194 milyon 940 bin 460 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 190 milyon 912 bin 805 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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