Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1437 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1437 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 509 bin 772 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 7 milyon 453 bin 288 lira 50 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1437 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 818 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1480 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 1394 lira 61 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 179 milyon 888 bin 509 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 870 bin 788 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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