Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1444 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 832 bin 550 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 509 bin 772 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1444 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 38 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1487 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 1401 lira 15 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 199 milyon 169 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 200 milyon 286 bin 684 metreküp olarak kayıtlara geçti.