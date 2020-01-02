Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1490 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1490 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 78 bin 199 lira 75 kuruş oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 425 bin 550 lira 321 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1490 lira 59 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 397 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1535 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 1445 lira 87 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 191 milyon 942 bin 171 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 186 milyon 845 bin 58 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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