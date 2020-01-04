Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1490 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1490 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 381 bin 622 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 7 milyon 924 bin 994 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1490 lira 63 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 641 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1535 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 1445 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 207 milyon 218 bin 16 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 213 milyon 554 bin 866 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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