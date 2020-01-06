Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1489 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1489 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 534 bin 335 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 10 milyon 887 bin 323 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1489 lira 2 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 49 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1533 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 1444 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 195 milyon 893 bin 697 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 194 milyon 978 bin 621 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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