Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1489 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1489 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 94 bin 382 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 534 bin 335 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1489 lira 5 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 442 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1533 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 1444 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 229 milyon 618 bin 36 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 229 milyon 30 bin 522 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PTT Genel Müdürü görevden alındı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek

Son Dakika Haberleri
20:28 PTT Genel Müdürü görevden alındı - Son Dakika Ekonomi
19:58 PTT AŞ Genel Müdürlüğü görevine Hakan Gülten atandı - Son Dakika Ekonomi
18:56 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
16:58 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:25:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]