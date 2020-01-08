Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1486 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1486 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 337 bin 601 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 8 milyon 94 bin 382 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1486 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 924 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1531 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 1442 lira 11 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 229 milyon 70 bin 597 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 227 milyon 606 bin 380 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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