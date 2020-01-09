Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1480 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1480 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 41 bin 410 lira oldu. Bu rakam salı günü 7 milyon 337 bin 601 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1480 lira 11 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 749 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1524 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 1435 lira 71 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 226 milyon 344 bin 142 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 224 milyon 540 bin 549 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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