Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında, dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1482 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında, dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1482 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün, spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 656 bin 640 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 41 bin 410 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1482 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 486 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1527 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 1438 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün, 238 milyon 774 bin 876 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 239 milyon 901 bin 394 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı
Bayraktar Akıncı TİHA 2. kez havalandı: 5 bin feetde 1 saatten fazla kaldı ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Son Dakika Haberleri
20:58 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden "Kanal İstanbul" açıklaması - Son Dakika Ekonomi
20:49 Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı - Son Dakika Ekonomi
20:29 Alkan "KOSGEB tekniker çalıştırana yüzde 60 destek sağlıyor" - Son Dakika Ekonomi
20:27 Bayraktar Akıncı TİHA 2. kez havalandı: 5 bin feetde 1 saatten fazla kaldı - Son Dakika Ekonomi
20:18 Borsa günü 118.500 puanın üzerinde tamamladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 21:20:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]