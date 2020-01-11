Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1467 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 261 bin 823 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 656 bin 640 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1467 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 624 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1511 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 1423 lira 59 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 236 milyon 894 bin 591 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 234 milyon 517 bin 509 metreküp olarak kayıtlara geçti.