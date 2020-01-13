Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1456 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1456 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 212 bin 896 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 10 milyon 90 bin 638 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1456 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 953 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1499 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 1412 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 196 milyon 840 bin 787 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 200 milyon 468 bin 747 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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