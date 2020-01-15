Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1452 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 170 bin 609 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 9 milyon 652 bin 312 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1452 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 689 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1495 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 1408 lira 57 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 240 milyon 235 bin 870 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 236 milyon 677 bin 198 metreküp olarak kayıtlara geçti.