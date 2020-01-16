Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1466 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 516 bin 835 lira oldu. Bu rakam salı günü 11 milyon 170 bin 609 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1466 lira 59 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 527 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1510 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise 1422 lira 59 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 229 milyon 728 bin 948 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 226 milyon 333 bin 604 metreküp olarak kayıtlara geçti.