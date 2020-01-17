Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1457 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1457 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 4 bin 48 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 12 milyon 516 bin 835 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1457 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 180 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1501 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 1414 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 221 milyon 668 bin 97 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 223 milyon 238 bin 349 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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