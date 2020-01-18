Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1458 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1458 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 238 bin 999 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 9 milyon 4 bin 48 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1458 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 635 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1502 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 1415 lira 12 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 217 milyon 631 bin 98 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 218 milyon 473 bin 786 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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