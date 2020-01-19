Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1459 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 583 bin 63 lira oldu. Bu rakam cuma günü 8 milyon 238 bin 999 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1459 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 192 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1503 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 1415 lira 49 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 213 milyon 472 bin 91 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 212 milyon 3 bin 636 metreküp olarak kayıtlara geçti.