Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1459 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1459 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 583 bin 63 lira oldu. Bu rakam cuma günü 8 milyon 238 bin 999 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1459 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 192 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1503 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 1415 lira 49 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 213 milyon 472 bin 91 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 212 milyon 3 bin 636 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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