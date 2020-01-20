Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1457 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 13 bin 485 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 7 milyon 583 bin 63 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1457 lira 42 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 809 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1501 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 1413 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 199 milyon 86 bin 432 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 199 milyon 484 bin 930 metreküp olarak kayıtlara geçti.