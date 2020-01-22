Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1465 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1465 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 647 bin 544 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 8 milyon 974 bin 576 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1465 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 577 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1508 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 1421 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 239 milyon 829 bin 419 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 239 milyon 590 bin 484 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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