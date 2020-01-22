Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1465 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 647 bin 544 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 8 milyon 974 bin 576 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1465 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 577 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1508 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 1421 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 239 milyon 829 bin 419 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 239 milyon 590 bin 484 metreküp olarak kayıtlara geçti.