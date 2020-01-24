Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1482 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1482 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 580 bin 587 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 9 milyon 34 bin 903 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1482 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 466 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1527 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 1438 lira 34 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 237 milyon 816 bin 47 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 235 milyon 499 bin 742 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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