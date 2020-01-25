Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1489 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1489 lira 5 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 767 bin 868 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 9 milyon 580 bin 587 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1489 lira 5 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 131 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1533 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 1444 lira 38 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 230 milyon 601 bin 328 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 234 milyon 39 bin 214 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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