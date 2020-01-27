Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1475 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1475 lira 80 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 989 bin 736 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam cumartesi günü 6 milyon 877 bin 11 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1475 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 772 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1520 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 1431 lira 53 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 200 milyon 217 bin 803 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 197 milyon 245 bin 248 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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