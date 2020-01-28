Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1472 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1472 lira 79 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 237 bin 633 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam pazar günü 9 milyon 989 bin 736 lira 50 kuruş olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1472 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 594 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1516 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 1428 lira 61 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 212 milyon 865 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 213 milyon 642 bin 401 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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