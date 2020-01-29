Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1477 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1477 lira 11 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 927 bin 729 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 8 milyon 237 bin 633 lira 25 kuruş olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1477 lira 11 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 724 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1521 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 1432 lira 80 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 216 milyon 584 bin 952 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 215 milyon 619 bin 747 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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