Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1481 lira 29 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 637 bin 290 lira oldu. Bu rakam salı günü 9 milyon 927 bin 729 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1481 lira 29 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 154 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1525 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 1436 lira 85 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 207 milyon 96 bin 70 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 206 milyon 304 bin 271 metreküp olarak kayıtlara geçti.