Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

11 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1482 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1482 lira 63 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 293 bin 306 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 637 bin 290 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1482 lira 63 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 572 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1527 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 1438 lira 15 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 207 milyon 586 bin 398 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 211 milyon 13 bin 97 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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