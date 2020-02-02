Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1480 lira 68 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 849 bin 26 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 263 bin 851 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1480 lira 68 kuruş oldu.

Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 672 bin metreküp olarak tespit edildi.??

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1525 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 1436 lira 26 kuruş olarak açıklandı.??

Türkiye'ye dün 199 milyon 329 bin 991 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 195 milyon 134 bin 438 metreküp olarak kayıtlara geçti.