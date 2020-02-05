Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1475 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1475 lira 81 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 935 bin 84 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 7 milyon 656 bin 102 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1475 lira 81 kuruş oldu.

Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 24 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1520 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 1431 lira 54 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 179 milyon 441 bin 196 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 440 bin 966 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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