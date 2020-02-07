Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1470 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1470 lira 96 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 976 bin 947 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 263 bin 598 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1470 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 746 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1515 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 1426 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 194 milyon 317 bin 741 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 196 milyon 540 bin 374 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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