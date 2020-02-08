Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1470 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 153 bin 843 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 976 bin 947 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1470 lira 63 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 541 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1514 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 1426 lira 51 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 204 milyon 949 bin 158 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 206 milyon 490 bin 201 metreküp olarak kayıtlara geçti.